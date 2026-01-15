Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что после того, как Силам обороны удалось вытеснить врага из Купянска, ведется наблюдение и все необходимые действия, чтобы противник не имел возможности закрепиться там. Наши военные лишают россиян возможностей контролировать определенные оборонительные позиции, из которых можно создать плацдарм для наступательных действий.

Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске и Гуляйполе и нацелились на Краматорск: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на Харьковском направлении?

Александр Мусиенко отметил, что россияне на Харьковщине пытаются давить с флангов, замыкать кольцо и препятствовать логистике Сил обороны. Украинские подразделения сейчас довольно успешно противодействуют таким попыткам противника.

Но у нас есть определенные сложности с тем, что враг и на Харьковщине, и на Сумщине время от времени пытается прощупывать оборонительные позиции Украины и прорываться силами ДРГ,

– сказал военный.

Иногда оккупанты делают это умышленно, чтобы отвлекать внимание украинских военных от других важных направлений. Таким образом Кремль стремится создать для нашего государства дополнительные проблемы.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

Однако, по словам Мусиенко, говорить о подготовке россиян к оперативному прорыву на Харьковщине не стоит, ведь для этого может не хватить сил, потому что военное командование России сейчас больше сосредоточилось на Донецком и Запорожском направлениях.

Россия давит на Купянском направлении: последние новости