Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що після того, як Силам оборони вдалось витіснити ворога з Куп'янська, ведеться спостереження та всі необхідні дії, щоб противник не мав можливості закріпитись там. Наші військові позбавляють росіян можливостей контролювати певні оборонні позиції, з яких можна створити плацдарм для наступальних дій.

Яка ситуація на Харківському напрямку?

Олександр Мусієнко зазначив, що росіяни на Харківщині намагаються тиснути з флангів, замикати кільце та перешкоджати логістиці Сил оборони. Українські підрозділи зараз доволі успішно протидіють таким спробам противника.

Але у нас є певні складнощі з тим, що ворог і на Харківщині, і на Сумщині час від часу намагається промацувати оборонні позиції України та прориватися силами ДРГ,

– сказав військовий.

Іноді окупанти роблять це навмисне, аби відвертати увагу українських військових від інших важливих напрямків. Таким чином Кремль прагне створити для нашої держави додаткові проблеми.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Однак, за словами Мусієнка, говорити про підготовку росіян до оперативного прориву на Харківщині не варто, адже для цього може не вистачити сил, бо військове командування Росії зараз більше зосередилось на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Росія тисне на Куп'янському напрямку: останні новини