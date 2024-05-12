Блинкен убежден, что Украина сможет удерживать линию фронта в Харьковской области

Государственный секретарь США заявил, что он убежден в том, что Вооруженные Силы Украины смогут удерживать линию фронта на Востоке. Также он прокомментировал ситуацию с помощью Украине.

Энтони Блинкен заявил в интервью, что многомесячная задержка выделения нового финансирования на помощь Украине "обошлась недешево". Говорится о том, что Соединенные Штаты месяцами не могли принять закон о более чем 60 миллиардах долларов.

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Что сказал Блинкен о ситуации на фронте

Государственный секретарь США отметил, что на этой неделе США анонсировали уже второй пакет военной помощи украинским защитникам на 400 миллионов долларов. По словам чиновника, США и Европа делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить эту помощь.

Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию (фронта – 24 Канал) на Востоке, может продолжать использовать преимущества, полученные для себя в Черном море. А также держать под прицелом российские силы, включая силы в Крыму, чтобы им было сложнее продолжать эту агрессию,

– заявил Блинкен.

Он пояснил, что США предоставляют Украине вооружение для этого, однако сейчас сложный момент. По словам госсекретаря, США, как и остальные 50 стран-союзников Украины, "никуда не денутся", то есть в дальнейшем будут оказывать помощь Киеву.

"И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается", – заверил Энтони Блинкен.

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