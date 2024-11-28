Экс-сотрудник СБУ оценил, действительно ли Россия готовит большое наступление на Запорожье

В ближайшее время россияне могут разгонять тему якобы полноценного наступления на Запорожье. Вражеская пропаганда всячески будет уверять, что это якобы может произойти до конца года. В то же время ситуация вблизи Запорожской области складывается непростая.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что ранее появлялась информация об определенных действиях россиян на Запорожском направлении. К слову, недавно россияне пытались прорвать оборону на этом участке фронта.

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Это спровоцировало панические настроения

Украинские военные сообщали еще летом 2024 года, напомнил Ступак, что наблюдают на Запорожском направлении постоянное перемещение техники и личного состава россиян. Создавалось впечатление, что там что-то готовится.

Позже появилась информация о том, что якобы почти 200 тысяч российского войска стоит на Юге Украины и готово наступать. Это спровоцировало определенные панические настроения. Однако наши военные не видели там такого количества российских военных,

– подчеркнул он.

Также о таком большом скоплении оккупантов должны были бы сообщить ГУР и западные разведки, однако соответствующей информации не было.

Есть предположение, что эти 200 тысяч российских военных растянуты по оккупированным территориям в Херсонской и Запорожской областях, а также Крыму. К тому же 200 тысяч личного состава – это довольно приблизительная цифра,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Обратите внимание! Аналитики DeepState отмечают, что разговоры о вероятном масштабном наступлении противника на Запорожье продолжаются уже более месяца. Оно может начаться со стороны Васильевки – в районе Каменского. Однако аналитики не отмечают значительного скопления вражеских войск на этом участке фронта.

Например, предположил он, считается штатная численность условного батальона пехоты бурятов в 300 единиц личного состава или бригада удмуртов численностью 2000 тысячи. И потом количество оккупантов в этих подразделениях суммируют и выводится общее количество.

Но мы знаем и по примеру в Украине, а в России это тем более развито, что есть количество людей в подразделениях по штату и по факту. Между этими показателями, по его словам, может быть большая разница. Потому что иногда может не хватать 50 – 70% штата подразделения, и потому эти подсчеты не могут быть объективными.

Пока что не наблюдается больших подготовительных действий со стороны противника для атаки на Запорожье. Однако Великая Новоселка в Донецкой области, где идут бои, расположена рядом с Запорожской областью и недалеко от Днепра. Это угрожающая ситуация, которая пока не вдохновляет,

– резюмировал Иван Ступак.

Отметим, что в издании The Economist считают, что Запорожье может стать следующей целью оккупантов. Враг может собрать примерно 130 тысяч личного состава, чтобы осуществить атаку на город. В то же время Силы обороны укрепляют свои позиции вблизи Запорожья и готовы к встрече с врагом.