Физически невозможно: Подоляк назвал 4 момента, которые мешают ВСУ успешно наступать

Ситуация на поле боя обостряется. Россия сконцентрировала большое количество людей на нескольких направлениях и пытается количеством продавить линию фронта.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что позволит Украине выровнять ситуацию на поле боя. К слову, ежедневно на фронте происходит около 80 – 110 боестолкновений.

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Какие средства нужны ВСУ

Вооруженные Силы Украины вынуждены были отступить из Авдеевки, ведь оккупационная армия полностью разбила город и дальше вести там оборону было невозможно. Сейчас украинские военные передислоцировались, заняли выгодной позиции и в районе Авдеевки до сих пор продолжаются интенсивные бои. Также ожесточенные бои идут в Купянске, Работином, Марьинке, Угледаре и Бахмуте.

Для того чтобы Украина в дальнейшем имела возможность обороняться и наступать партнеры должны предоставить Силам обороны необходимые средства:

боеприпасы;

дальнобойные ракеты;

авиацию;

дроны.

Прежде всего количество артиллерийских боеприпасов должно достичь хотя бы частичного паритета. Ведь не может быть 10 – 12 выстрелов оккупантов против одного выстрела с украинской стороны.

Дальнобойные ракеты позволят украинским военным уничтожать перегруппировки вражеских войск, подвоз дополнительных ресурсов, места накопления и тому подобное.

Физически невозможно проводить эффективные оборонительные или наступательные операции, если Россия продолжает доминировать в воздухе, используя огромное количество управляемых авиабомб,

– отметил Подоляк.

Сейчас Украина наращивает производство БПЛА, но, если учитывать дефицит артиллерии, то дронов должно быть не 30 – 40 тысяч в месяц, до какого числа надо дойти, а 150 тысяч в месяц.

Партнеры не дают нам авиацию и дальнобойные ракеты, но хотят получить результат от нас, потому что Европа в опасности. Так, иногда в голливудском фильме это происходит, но мы не в голливудском кино и здесь ресурс имеет значение,

– сказал советник председателя ОПУ.

Он подчеркнул, что только оружием можно минимизировать риски для Европы.

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