Нет сил прорваться дальше: почему россияне активизировались на Купянско-Лиманском направлении

Пока ВСУ разворачивают масштабное наступление, российские оккупанты пытаются их отвлечь контрнаступательными действиями на Купянско-Лиманском направлении. Однако врагу это не поможет.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, захватчики не имеют сил для мощных контрнаступательных действий.

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"У россиян нет сил, чтобы далеко прорваться на Купянско-Лиманском направлении", – считает Гетьман.

Наступление ВСУ продолжается: смотрите видео

Однако с военной точки зрения россияне поступают вполне разумно. Если одна армия атакует, то другая – пытается ее остановить и предпринимает контрнаступательные действия.

Наступление ВСУ продолжается: последние новости

Аналитики ISW отмечают, что более медленный, чем ожидалось, темп украинских наступательных операций не показателен для более широкого наступательного потенциала Украины. Украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ продвинулись до 1 километра вглубь. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемом выравнивании фронта.

9 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По военной науке, когда противник наступал, исчерпал резервы, растянул свои фланги, но его войска в наступательном боевом порядке – атака на него будет контрнаступлением. Наступление же происходит на подготовленную оборону противника. Поэтому то, что готовила последние месяцы армия Украины, является именно наступлением.