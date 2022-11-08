Есть 3 или 4 критические точки, – Ходжес спрогнозировал ход событий в Херсонской области

Российские военные в оккупированной Херсонской области готовят линию обороны на обоих берегах Днепра. Однако грамотные действия ВСУ уменьшают российские возможности и вытесняют оккупантов.

Как будет развиваться ситуация в Херсонской области в интервью 24 каналу спрогнозировал бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, в отношении Херсона есть 3 или 4 критических точки.

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Россия готовится использовать мобилизованных как "пушечное мясо"

В первую очередь генерал выразил свой восторг по поводу действий Генштаба ВСУ на фронте, "как они методично и профессионально уменьшают российские возможности и вытесняют российские силы, которые все еще находятся на правом берегу Днепра".

Уничтожение мостов делает снабжение российских войск очень усложненным, а также делает невозможным вывоз тяжелого вооружения. Кроме того, Генштаб не бросает свои войска в кровавую мясорубку раньше, чем нужно,

– сказал он.

Кроме того, Бен Ходжес подчеркнул, что Россия последовательно похищает украинских мирных жителей и депортирует их.

"Мы уже знаем минимум о миллионе депортированных. Только из Херсона россияне вывезли от 70 до 100 тысяч человек. Об этом нельзя забывать", – рассказал генерал.

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Бывший командующий американской армией в Европе отметил, что россияне готовят линию обороны на обоих берегах Днепра. По его мнению, Россия готовится использовать мобилизованных как "пушечное мясо".

Они забрали гражданских, чтобы расчистить себе путь. Похоже, что россиян заменяют своих десантников на мобилизованных, чтобы использовать их как "пушечное мясо". Они строят новую линию обороны на левом берегу Днепра, где у них лучшие позиции. В этом плане россияне не глупы,

– отметил Ходжес.

По словам генерала, когда украинцы зачистят Херсон на правом берегу, смогут подтянуть туда системы HIMARS. Благодаря HIMARS ВСУ смогут уничтожать российскую логистику и оборонные сооружения поближе к Крыму.

"И это будет хорошо. Но все же нужно еще перебраться через реку. Генштаб, конечно, в курсе всего этого и подойдет к следующей фазе так же взвешенно, как делал это раньше", – резюмировал он.

Какая ситуация в Херсонской области

В Херсонской области продолжается контрнаступление ВСУ. Замминистра обороны Анна Маляр информировала, что ВСУ ведут активную оборону. По ее словам, наши воины постепенно и уверенно вытесняют оккупантов.

В последние дни россияне начали намекать об отступлении из Херсона. В частности, об отступлении с Херсона российские военные говорят в разговоре с родными.

Однако в ВСУ говорят, что оккупанты пытаются создать иллюзию "ухода" из Херсона и заманить наших воинов.

Сообщалось, что на правом берегу Днепра продолжают действовать российские элитные подразделения. Также там россияне планируют укрепить оборону. Кроме того, оккупанты пытаются закрепляться на левом берегу.

Полное интервью с экс-командующим американской армией в Европе генералом Беном Ходжесом читайте вскоре на сайте 24 канала

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