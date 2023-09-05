ВСУ по большинству участков уже преодолели первую линию обороны врага, – Минобороны

Оккупанты настроили несколько линий обороны на Запорожском направлении. Однако украинские военные постепенно пробивают эти защитные укрепления.

Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, отметив, что основное направление атак врага – это Восток. А наступление ВСУ происходит на Юге.

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На Запорожском направлении продолжаются напряженные бои. Враг создает много преград, но украинские военные постепенно продвигаются вперед.

На Юге ежедневно идет серьезная динамика и большое количество активных действий по преодолению препятствий, устанавливаемых врагом. Надо понимать, что продвинуться быстро там нельзя. Это не такое движение, что все сели в авто и поехали вперед. Продолжается очень сложная работа наших войск,

– заметила Маляр.

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Как далеко продвинулись украинские военные

Как отметила Маляр, по состоянию на данный момент известно, что враг более-менее построил три линии обороны на Юге. Там много разных "неприятных сюрпризов", которые приходится преодолевать украинским военным.

Территория очень заминирована. Есть места, где оккупанты минуют землю в три слоя. В таких условиях быстро продвигаться невозможно. Но движение вперед действительно есть.

По большинству участков, где наши военные наступали, уже удалось преодолеть первую линию обороны. Наши военные воюют, как могут в таких условиях. Поверьте, они делают это очень мощно. Фактически это военное чудо. Ведь у россиян преимущество в воздухе, в личном составе и в количестве оружия,

– подчеркнула Маляр.

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