Дальше больше: что изменится после частичной деоккупации Опытного возле Авдеевки

Украинские военные освободили часть Опытного в Донецкой области. Успехи защитников на этом участке фронта поспособствуют будущему продвижению.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал 24 Каналу, что возвращение Опытного очень важно, потому что враг концентрировал там свои силы и запускал оттуда свои ДРГ.

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"Уверен, что дальше будет немного больше – как информации, так и успехов наших ребят. То, что они уже сделали, – это очень серьезный задел на будущие успехи", – отметил Барабаш.

По его словам, перехваты с вражеской стороны свидетельствуют о том, что оккупанты уже три дня в истерике из-за Опытного. Они уже даже отказываются двигаться по этому направлению.

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Поселок лежит в 2 – 3 километрах от Донецкого аэропорта. Полное освобождение населенного пункта откроет путь к этому важному объекту.

Хотя Опытное оккупировали только 11 ноября 2022 года, оно попало в зону боевых действий еще в августе 2014-го. До начала войны поселок считали элитной окраиной Донецка с населением более 855 человек. По состоянию на август 2019 года там осталось 38 человек.

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