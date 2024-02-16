"Путин – х**ло", а "Кремль – сжечь": что скандируют россияне на митингах за рубежом

После сообщения о смерти Алексея Навального российские эмигранты устроили митинги по всему миру: от Риги до Берлина звучат лозунги против Путина. В то же время украинцы в сети справедливо критикуют россиян.

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти российского оппозиционера Навального в исправительной колонии. В этом материале 24 Канал со ссылкой на росСМИ и телеграм-каналы пишет об акциях, на которые выходят россияне в разных уголках планеты.

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Протесты российских эмигрантов

Митинги в знак протеста против Кремля и памяти Навального проходят во многих городах мира. От Еревана до Парижа россияне выходят на улицы, выражая свое возмущение и требуя справедливости.

Участники акций держат плакаты с надписями и скандируют:

"Путин убийца";

"Не забудем, не простим";

"Убит за свободу";

"Навальный";

"Путин – х**ло";

"Сжечь Кремль".

Россияне за рубежом чтят память Навального / Фото с телеграм-каналов

Как пишут СМИ, в Батуми собралось около 300 человек, а в Риге – сотни людей несут цветы к мемориалам. В Тбилиси и других городах также проходят массовые собрания в знак солидарности.

Справедливая позиция украинцев

В России также зафиксированы акции и возложение цветов к мемориалам, однако эти мероприятия не являются массовыми. Важно, что Кремль активизировал силовиков – они наготове. Кроме того, известно о первых задержанных в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Мурманске и других городах.

В украинской сети можно найти немало сообщений и комментариев, в которых люди критикуют российскую оппозицию и ситуацию вокруг митингов против кремлевского режима.

Далее, собственно, то, что не нравится украинцам.

Навальный не имел четкой позиции по Крыму, хотя полуостров согласно международному праву является украинским. Он также с насмешкой высказывался относительно нашего языка и поддерживал РПЦ в Украине, которая открыто работает на Кремль.

Россияне активно протестуют за рубежом, неизвестно к кому адресуя свой гнев. В то время в их родной стране массовых протестов и мятежей нет. Поэтому, очевидно, нужного результата от их акций не будет.

Российские эмигранты, чествуя память Навального, выступают против Путина. Однако в основном забывают вспоминать, что, кроме одного оппозиционера, президент России убил тысячи украинцев. Справедливо, если бы эти два месседжа всегда звучали вместе.

В социальных сетях можно немало мемов от украинцев, которые высмеивают Навального. Эти шутки являются обоснованной реакцией на то, что неправильно делает и что забывает делать российское либеральное сообщество. Назвать их проявлением "отсутствия человечности" является, очевидно, несправедливым.

Коротко о смерти Навального