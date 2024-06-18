Навсегда 24: на фронте погиб защитник со Львовщины

К сожалению, Украина теряет в борьбе против врага своих лучших дочерей и сыновей. Так, в боях против российской армии погиб защитник из Львовской области Назарий Козимка.

Жизнь храброго воина оборвалась в Донецкой области. Защитнику было всего 24 года.

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Украина теряет цвет нации

Печальную весть о гибели Назария Козимки сообщили в Червоноградском городском совете.

Храбрый защитник служил в звании старшего солдата в должности оператора отделения радиоразведки 110 отдельной механизированной бригады. В пятницу, 14 июня, он получил ранения несовместимые с жизнью во время выполнения боевого задания вблизи села Новоалександровка Донецкой области.

"Низкий поклон молодому Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой потери и склоняем голову в скорби. Наш долг помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – говорится в сообщении городского совета.

Отдали свою жизнь за Украину: коротко

На фронте погиб уроженец Прикарпатья Николай Грик. Мужчина прожил почти всю свою жизнь в Беларуси, а затем вернулся на Родину, чтобы стать на ее защиту против российских захватчиков. Солдату было всего 33 года. Погиб он 9 июня 2024 года во время выполнения боевого задания.

На фронте трагически погиб один из лучших фотографов Вооруженных Сил Украины – военный фотограф Арсен Федосенко. Федосенко был известен своими фоторепортажами, которые он делал, рискуя жизнью. О его гибели стало известно из сообщений в социальных сетях.

На войне также оборвалась жизнь защитника Дениса Капитурова из Днепра. В гражданской жизни общественный деятель жил будущими проектами, режиссировал клипы и мечтал снимать кино. Однако, к сожалению, он умер в результате полученных на фронте ранений.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и друзьям погибшего бойца!