Из-за Витренко: НАПК направило предписание главе наблюдательного совета "Нафтогаза"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в наблюдательный совет "Нафтогаза" предписание. В документе требуют прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко.

Предписание НАПК направили главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. В нем говорится, что контракт с Юрием Витренко нарушает закон.

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НАПК требует уволить Юрия Витренко

Предписание главе наблюдательного совета" Нафтогаза " Клэр Споттисвуд направили 1 июля.

В предписании НАПК требует прекратить контракт №1 с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании части 2 статьи 26 закона о предотвращении коррупции,

– говорится в сообщении.

В НАПК рассказали, что составили предписание после ознакомления с пояснениями Кабмина, поданными в Окружной админсуд Киева. В пояснениях Кабмин указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.

Почему НАПК требует уволить Витренко

НАПК выявило нарушения в деятельности бывшего заместителя министра энергетики Украины, который является главой правления "Нафтогаза". В связи с этим НАПК внесло предписание КМУ.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что по закону "О предотвращении коррупции":

после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, работая на государство;

ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

В то же время, работая в Минэнергетики, бывший замминистра системно принимал участие в подготовке решений относительно деятельности "Нафтогаза". Следовательно, его назначение на должность главы правления этого общества нарушает закон,

– объяснили в НАПК.

Кроме того, в ведомстве добавили, что для исполнения закона предписания не нужны. Однако в НАПК рассказали, что реагируют тогда, когда закон не выполняют.

Требование уволить Юрия Витренко: коротко