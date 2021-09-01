Представление нового главного правоохранителя области состоялось в Харьковском облсовете. Там акцентировали на том, что сотрудничество правоохранительных органов и местной власти является необходимым.

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Что известно о Станиславе Перлине

У мужчины есть звание полковника МВД.

Он окончил Украинскую юридическую академию.

После этого 15 лет работал в уголовном розыске.

Также возглавлял Фрунзенский райотдел Харькова.

21 августа 2014 года Перлина наградили орденом Даниила Галицкого. Причиной этому были героизм и верность военной присяге во время войны на Донбассе.

В 2011 году "Объектив.TV" сообщил, что правоохранитель собрал самую большую в Европе коллекцию полицейских головных уборов. В ней есть фуражки со всех уголков планеты.

Информация взята из Википедии



Станислав Перлин и его коллекция фуражек / Скриншот 24 канала

Какое имущество у него есть

Согласно декларации, которую обнародовал чиновник, он является владельцем дома в Харькове. Его площадь – 206 квадратных метров. Также они с женой Анжеликой имеют квартиру на 63 квадратных метра.

Кроме этого мужчина является владельцем Volvo XC60, который выпустили в 2015 году. Указанная стоимость этого авто – 646 тысяч гривен.

В 2020 году в харьковском криминалистическом центре Перлин заработал 494,5 тысячи гривен. Также за этот год он получал пенсию – 241,2 тысячи. Жена Перлина работает в Харьковском горсовете, в 2020 году она там получила 234,9 тысячи гривен зарплаты.

Также есть сбережения

Глава Харьковщины хранит 155 тысяч гривен, а также 50 тысяч долларов. Кроме этих денег, в декларации больше указанных сбережений нет.