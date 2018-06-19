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Назвали 19 жестов, которыми собаки общаются с людьми: полный перечень

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Как понимать "язык" собак
Как понимать "язык" собак / Unsplash

Собаки общаются с людьми с помощью 19 жестов, чтобы выразить четыре главные просьбы.

Об этом сообщает "Правда.Життя".

Ученые Салфордского университета взяли для опыта 37 владельцев собак, которые каждый день снимали животных.

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В конце ученые проанализировали все кадры и выделили 19 главных жестов, с помощью которых общаются четвероногие.

Эти жесты означают, что собака просит почесать его:

  1. перекатывается из стороны в сторону;
  2. прикасается к вам или к предметам носом или мордочкой;
  3. облизывает вас один раз (может повторить этот жест, если вы проигнорируете первый жест);
  4. поднимает переднюю лапу и ставит ее на вас;
  5. открывает свой рот и берет в него вашу руку, неоднократно, но нежно кусая ее;
  6. човгаеться по земле или полу;
  7. поднимает заднюю лапу, лежа на боку;
  8. трется головой о вас.

Собаки научились "общаться" с людьми

Эти жесты означают, что собака хочет пить или кушать:

  1. двигает своей головой вперед и вверх, касаясь ваших рук или ног;
  2. держит поднятой одну лапу, находясь в сидячем положении;
  3. машет головой из стороны в сторону по горизонтальной оси, стоя между вами и объектом интереса;
  4. стоит на задних лапах;
  5. бросает ртом игрушку вперед.

Как собаки "общаются" с людьми

Эти жесты означают, что собака просит открыть дверь:

  1. поднимает обе лапы и ставит их на вас или дверь;
  2. прыгает вверх на одном месте.

Эти жесты означают, что собака хочет играть:

  1. поднимает одну переднюю лапу, касается вас и быстро убирает лапу;
  2. кладет голову перед человеком;
  3. кладет одну или обе лапы под какой-то предмет, чтобы получить то, что хочет;
  4. перемещает все тело или его часть под ваши руки или ноги.

Собаки используют типовые движения для общения с людьми

Теги: LifeStyle мир животных
Источник: 24 Канал
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