Назвали 19 жестов, которыми собаки общаются с людьми: полный перечень
Собаки общаются с людьми с помощью 19 жестов, чтобы выразить четыре главные просьбы.
Об этом сообщает "Правда.Життя".
Ученые Салфордского университета взяли для опыта 37 владельцев собак, которые каждый день снимали животных.
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В конце ученые проанализировали все кадры и выделили 19 главных жестов, с помощью которых общаются четвероногие.
Эти жесты означают, что собака просит почесать его:
- перекатывается из стороны в сторону;
- прикасается к вам или к предметам носом или мордочкой;
- облизывает вас один раз (может повторить этот жест, если вы проигнорируете первый жест);
- поднимает переднюю лапу и ставит ее на вас;
- открывает свой рот и берет в него вашу руку, неоднократно, но нежно кусая ее;
- човгаеться по земле или полу;
- поднимает заднюю лапу, лежа на боку;
- трется головой о вас.
Собаки научились "общаться" с людьми
Эти жесты означают, что собака хочет пить или кушать:
- двигает своей головой вперед и вверх, касаясь ваших рук или ног;
- держит поднятой одну лапу, находясь в сидячем положении;
- машет головой из стороны в сторону по горизонтальной оси, стоя между вами и объектом интереса;
- стоит на задних лапах;
- бросает ртом игрушку вперед.
Как собаки "общаются" с людьми
Эти жесты означают, что собака просит открыть дверь:
- поднимает обе лапы и ставит их на вас или дверь;
- прыгает вверх на одном месте.
Эти жесты означают, что собака хочет играть:
- поднимает одну переднюю лапу, касается вас и быстро убирает лапу;
- кладет голову перед человеком;
- кладет одну или обе лапы под какой-то предмет, чтобы получить то, что хочет;
- перемещает все тело или его часть под ваши руки или ноги.
Собаки используют типовые движения для общения с людьми
Источник: 24 Канал
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