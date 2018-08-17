Назвали актрису, которая больше всех зарабатывает

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список опубликован на сайте журнала Forbes.

За последние 12 месяцев 33-летняя Скарлетт заработала 40,5 миллиона долларов. Доходы звезды существенно увеличились после участия в съемках фильма "Мстители 4", премьера которого состоится в 2019 году.

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На втором месте оказалась Анджелина Джоли, которая заработала 28 миллионов долларов за роль в фильме "Малефисента 2", который выйдет на экраны в 2020 году.

Тройку лидеров замкнула Дженнифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.

В Топ-10 также вошли Дженнифер Лоуренс, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулия Робертс, Мила Кунис и Мелисса Маккартни.

Напомним, что в 2017 году самой высокооплачиваемой актрисой стала Эмма Стоун благодаря роли в фильме "Ла Ла Лэнд". Она заработала за год 26 миллионов долларов.