Назвали черты идеального характера человека

Психологи из университета Калифорнии в США провели опрос для того, чтобы определить черты идеального характера.

Результаты исследования опубликовали в The Cut.

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Ученые уже назвали совокупность этих черт – Healthy Personality (Здоровая личность).

В исследовании приняли участие психологи и студенты, обучающиеся на психологии. Их попросили расставить по приоритету 30 характеристик личности. Именно из этого перечня сделать вывод, какой характер является идеальным.

Для идеального типа необходимы три черты: открытое выражение чувств, позитив и прямолинейность.

Ученые отмечают, что психологически здоровая личность способна переживать и выражать эмоции, показывать прямоту, тепло, дружелюбие, уверенность в себе, непосредственность, устойчивость к стрессу.

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