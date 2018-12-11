10:16
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Назвали черты идеального характера человека

      164 Читати новину українською
      Назвали черты идеального характера человека
      Назвали черты идеального характера человека / info.corsicatech.com

      Психологи из университета Калифорнии в США провели опрос для того, чтобы определить черты идеального характера.

      Результаты исследования опубликовали в The Cut.

      Читайте также: Как вещи влияют на уровень счастья

      Ученые уже назвали совокупность этих черт – Healthy Personality (Здоровая личность).

      В исследовании приняли участие психологи и студенты, обучающиеся на психологии. Их попросили расставить по приоритету 30 характеристик личности. Именно из этого перечня сделать вывод, какой характер является идеальным.

      Для идеального типа необходимы три черты: открытое выражение чувств, позитив и прямолинейность.

      via GIPHY

      Ученые отмечают, что психологически здоровая личность способна переживать и выражать эмоции, показывать прямоту, тепло, дружелюбие, уверенность в себе, непосредственность, устойчивость к стрессу.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      сегодня , 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
      Юлія Михайлова 44
      Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      сегодня , 08:40 Масштабна війна проти України: росіяни планують задіяти "ополченців"
      Олексій Чибісов 3663
      "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      10 декабря , 23:00 "Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора
      Тетяна Мартинюк 543
      "Невидимий батальйон": рік видимості
      10 декабря , 22:00 "Невидимий батальйон": рік видимості
      Соломія Соломка 1148
      Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      10 декабря , 21:33 Санкції проти Росії: Європа не хоче запроваджувати, а Україна не має права вимагати
      Артем Овдієнко 1651
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук