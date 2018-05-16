Назвали новую дату поединка между Усиком и Гассиевим

Финальный поединок Всемирной боксерской серии между Александром Усиком и Муратом Гассиевим состоится 21 июля.

Об этом в Twitter сообщил журналист UCNLive Марио Лопес.

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Впрочем место проведения боя до сих пор неизвестно.

July 21st is the date Im hearing for Usyk-Gassiev. Haven't heard anything about the venue/location... #boxing — Vasteve Lomakimko (@steveucnlive) 16 травня 2018 р.

Напомним, ранее организаторы WBSS планировали, что решающий бой Усик – Гассиев состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, но в начале апреля появилась информация, что поединок перенесли на лето: точные дату, время и место не объявляли.