Назвали новую дату поединка между Усиком и Гассиевим
Финальный поединок Всемирной боксерской серии между Александром Усиком и Муратом Гассиевим состоится 21 июля.
Об этом в Twitter сообщил журналист UCNLive Марио Лопес.
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Впрочем место проведения боя до сих пор неизвестно.
Напомним, ранее организаторы WBSS планировали, что решающий бой Усик – Гассиев состоится 11 мая в мегаполисе Джидда – экономической столице Саудовской Аравии, но в начале апреля появилась информация, что поединок перенесли на лето: точные дату, время и место не объявляли.
Источник: 24 Канал
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