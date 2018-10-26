Назвали причину алкогольной зависимости
Американские неврологи узнали, что провоцирует развитие тяги человека к алкогольным напиткам.
Результаты исследования опубликовали на MedicalXpress.
Читайте также: Ученые назвали неожиданный вред низких температур
В ходе исследования специалисты использовали фруктовых мушек как животную модель алкоголизма. Они учили насекомых находить алкоголь, а потом отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного.
Назвали причину алкогольной зависимости
Оказалось, что тягу к алкоголю вызывает ген, кодирующий белок Notch, который играет ключевую роль в развитии и функционировании нервной системы. В одну сигнальную группу с ним входит D-2, распознающий нейромедиатор дофамин, отвечающий за ощущение удовольствия.
После принятия спиртного количество D-2 не увеличивается, однако одна аминокислота заменяет другую в белковой последовательности. Именно эта связь и приводит к развитию неконтролируемой тяги к употреблению алкоголя.
Ученые отмечают: если тот же механизм у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые не проходят через 24 часов. Таким образом, изменение рецептора играет главную роль в формировании алкогольной и возможно других зависимостей.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографикасегодня , 21:55
-
Почему миссия ОБСЕ до сих пор не может признать российского присутствия на Донбассесегодня , 21:11
-
Подарок для Путина, и не один, – экс-посол США в России о расторжении ракетного договорасегодня , 19:51