Американские неврологи узнали, что провоцирует развитие тяги человека к алкогольным напиткам.

Результаты исследования опубликовали на MedicalXpress.

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В ходе исследования специалисты использовали фруктовых мушек как животную модель алкоголизма. Они учили насекомых находить алкоголь, а потом отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного.

Назвали причину алкогольной зависимости

Оказалось, что тягу к алкоголю вызывает ген, кодирующий белок Notch, который играет ключевую роль в развитии и функционировании нервной системы. В одну сигнальную группу с ним входит D-2, распознающий нейромедиатор дофамин, отвечающий за ощущение удовольствия.

После принятия спиртного количество D-2 не увеличивается, однако одна аминокислота заменяет другую в белковой последовательности. Именно эта связь и приводит к развитию неконтролируемой тяги к употреблению алкоголя.

Ученые отмечают: если тот же механизм у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые не проходят через 24 часов. Таким образом, изменение рецептора играет главную роль в формировании алкогольной и возможно других зависимостей.

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