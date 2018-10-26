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      Назвали причину алкогольной зависимости

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      Назвали причину алкогольной зависимости
      Назвали причину алкогольной зависимости / pulpinup.com

      Американские неврологи узнали, что провоцирует развитие тяги человека к алкогольным напиткам.

      Результаты исследования опубликовали на MedicalXpress.

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      В ходе исследования специалисты использовали фруктовых мушек как животную модель алкоголизма. Они учили насекомых находить алкоголь, а потом отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного.

      Назвали причину алкогольної залежності

      Назвали причину алкогольной зависимости

      Оказалось, что тягу к алкоголю вызывает ген, кодирующий белок Notch, который играет ключевую роль в развитии и функционировании нервной системы. В одну сигнальную группу с ним входит D-2, распознающий нейромедиатор дофамин, отвечающий за ощущение удовольствия.

      После принятия спиртного количество D-2 не увеличивается, однако одна аминокислота заменяет другую в белковой последовательности. Именно эта связь и приводит к развитию неконтролируемой тяги к употреблению алкоголя.

      Ученые отмечают: если тот же механизм у людей, то три бокала вина с часовым перерывом между ними вызывают долговременные изменения в биохимии мозга, которые не проходят через 24 часов. Таким образом, изменение рецептора играет главную роль в формировании алкогольной и возможно других зависимостей.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Лечение Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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