Назвали возможную причину пожара в спорткомплексе Минобороны во Львове

Пока точно неизвестно, что стало причиной пожара в обновленном стрелковом комплексе учебно-спортивной базы летних видов спорта Минобороны. Впрочем, вероятно, что это был поджог.

Такое мнение в Facebook высказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

По его словам, комплекс открыли два года назад. На его территории был современный тир, там занимались лучники.

Читайте также: Во Львове вспыхнул масштабный пожар на спорткомплексе Минобороны: горели тир и админздание

Он добавил, что спасателям вовремя удалось вынести из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

Также спасатели остановили распространение огня на общежитие, расположенное рядом со зданием базы, оперативно эвакуировали всех его жителей. К сожалению, часть базы пока непригодна к эксплуатации,

– добавил министр.

Он отметил, что на место происшествия выехал государственный секретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов.

"Ждем окончательный вывод правоохранительных органов о причинах пожара. Не исключено, что это был поджог", – добавил Жданов.