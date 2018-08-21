Назван фрукт, который защитит от диабета

Употребление такого экзотического фрукта как авокадо способствует снижению риска возникновения сахарного диабета.

Об этом заявили исследователи университета медицинских наук в Иране, передает Ukrhealth.

Они проанализировали около 130 научных работ по изучению свойств авокадо, в частности, мякоти, кожуры, семян и листьев.

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Выяснилось, что мощнейшее влияние на содержание холестерина в крови оказывает плод. Его микроэлементы способствуют большему образованию липопротеинов высокой плотности и снижает уровень "плохого" холестерина.

Кроме того, потребление авокадо значительно снижает риск образования тромбов, ведь компоненты фрукта регулируют уровни фосфолипидов, триглицеридов и полного холестерола, что влияет на предпосылки появления сгустков крови из-за проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения. А также – значительно снижает риск проявления сахарного диабета.

Ежедневное потребление авокадо полезно при угрозе метаболического синдрома и улучшает зрение. А благодаря витамину K помогает организму усваивать кальций и снижает проявления остеопороза. С

Ученые добавляют, что извлеченные из фрукта фитохимические вещества могут предотвратить развитие раковых клеток и способствуют их уничтожению.



Фото: Unsplash.

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