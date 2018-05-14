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NBA: "Бостон" разгромил "Кливленд" в первом матче финала Восточной конференции

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"Бостон" победил "Кливленд" в первом матче финала Востока

Первая игра финала Восточной конференции между "Бостон Селтик" (Boston Celtics) и "Кливленд Кавальерс" (Cleveland Cavaliers) состоялась в Бостоне. Здесь местная команда настолько удачно провела игру против соперника, что лидер "Кливленда" Леброн Джеймс в четвертой четверти участие уже не принимал. А его команда потерпела унизительное поражение.

Вряд ли гости ожидали, что за стартовые 12 минут игры они "будут гореть в" +18. В начале матча команды показали равную игру, однако впоследствии "Бостону" удался невероятный рывок +14 (со счета 7:7 21:7), а по ходу четверти и увеличение преимущества до +21. Сирена зафиксировала 36:18 перед первым перерывом.

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Вторая четверть тоже не принесла ничего хорошего для "Кливленда". Команде так и не удалось хотя бы сократить отставание, и на большой перерыв они ушли при счете 61:35.

Причиной такого провала гостей можно считать то, что их лидера – Леброна Джеймса, полностью закрыли в игре. 5 попаданий с игры из 16 попыток, ни трехочкового при 5 бросках и 7 потерь за 36 минут игры – не то, что ожидается от такого игрока. Поэтому когда после третьей четверти счет стал 78:64, Джеймс за ходом событий на паркете досматривал со скамейки запасных.

В четвертой четверти "Бостон" лишь увеличил свое преимущество, привезя сопернику в итоге +25 – 108:83.

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Сразу трое игроков в составе победителя набрали более 20 очков – Джейлен Браун (23 очка + 8 подборов), Маркус Моррис (21 очко + 10 подборов) и Эл Хорфорд (10 очков и 6 передач). У "Кливленда" лучшим стал Кевин Лав – 17 очков и 8 подборов.

Бостон – Кливленд 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19)

Счет в серии 1:0

Следующая игра между соперниками состоится в среду, 15 мая (ночь 16 мая в Украине).

Видео лучших моментов матча "Бостон" – "Кливленд"

 

Теги: Новости спорта Баскетбол NBA
Источник: 24 Канал
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