НБА: "Голден Стейт" обыграл "Кливленд" на выезде в третьем матче финала

После двух матчей в Окленде финальная серия НБА перебралась в Кливленд. Тамошним "Кавальерс" любой ценой нужно было побеждать на домашнем паркете после двух поражений на выезде.

"Кливленд" активно начал игру, набирая очки. Еще в первом периоде разница достигла двохзначного результата. Лучшим моментом первой 12-минутки стал двухочковый от Леброна Джеймса, когда он обыграл соперника, бросил мяч в щиток, а потом его же загнал в кольцо данком. Однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Кавальерс" 29:28. Способствовал этому трьхочковий от Джеффа Грина.

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Вторая четверть тоже прошла с преимуществом "Кливленда". И "Голден Стейт" старался не слишком далеко отпускать соперника. На последних секундах перед сиреной на перерыв Кевин Дюрант из-за дуги забросил трьохочковий. Забегая наперед, именно "35" номер "ГСВ" станет героем этого матча.

Сами же "Ворріорс" традиционно для себя "проснутся" уже после перерыва. Команда прибавит в командной скорости, и уже вскоре выйдут вперед. Хотя преимущество команды будет незначительной – в одну результативную атаку. Поэтому интрига в матче только обострилась. И продолжалась до последней минуты матча. И решающим в этой игре стал трехочковый от Дюранта за 50 секунд до окончания поединка. Счет был 100:103, и "ГСВ" удалось выйти вперед на +6.

После этого Леброн Джеймс еще пытался перевести игру хотя бы в овертайм. Но на его результативную атаку своим двохочковим ответил Дреймонд Грин. А после того Джей Ар Смит не попал трьохочковий.

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Видео лучших моментов матча "Кливленд" – "Голден Стейт"

Леброн Джеймс в этом матче оформил трипл-дабл – 33 очка, 11 передач и 10 подборов. Это четвертый трипл-дабл в нынешнем розыгрыше плей-офф и 10 всего в финальных сериях. Однако и это не помогло его команде одержать победу. В отличие от "Голден Стейт", где в Дюранта и Керри есть Томпсон, Грин, Игоудала и другие, в Джеймса в "Кливленде" есть только Кевин Лав, который может поддержать его игру.

Лучшим же в матче стал Кевин Дюрант. Он набрал 43 очка и совершил 13 подборов, реализовав шесть из девяти трехочковых.

Кливленд – Голден Стейт 102:110 (29:28, 29:24, 23:31, 21:27)

Счет в серии 0:3

Следующая игру состоится 8 июня (ночь на 9 июня в Украине)