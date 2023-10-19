Не только дроны, но и баллистика: Воздушные силы рассказали о ночной атаке врага

Российские захватчики ночью 19 октября применили для атаки по Украине ударные беспилотники, так и баллистические ракеты. Всего враг выпустил по нашему государству 17 средств воздушного нападения.

В то же время активно работала и украинская ПВО. Таким образом, удалось уничтожить вражеские объекты.

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Что запускала Россия по Украине ночью

В Воздушных силах отметили, что атака Украины происходила с 20 часов 18 октября по 5 утра 19 октября. Тогда россияне обстреляли Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БПЛА типа "Шахед" и управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

В частности, по данным Воздушных сил, враг пустил по Украине такие типы ракет и беспилотников:

5 баллистических ракет Искандер М;

1 зенитную управляемую ракету С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 крылатую ракету (тип уточняется);

9 ударных БПЛА "Шахед".

В воздушных силах отметили, что Россия атаковала объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там подчеркнули, что о последствиях и потерпевших будут сообщать местные военные администрации.

Наконец, наши защитники смогли уничтожить вражеские объекты врага. В частности, наши защитники неба уничтожили четыре воздушных цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три ударных БПЛА "Шахед".

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Как происходила атака ночью 19 октября