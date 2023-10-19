Не только дроны, но и баллистика: Воздушные силы рассказали о ночной атаке врага
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские захватчики ночью 19 октября применили для атаки по Украине ударные беспилотники, так и баллистические ракеты. Всего враг выпустил по нашему государству 17 средств воздушного нападения.
В то же время активно работала и украинская ПВО. Таким образом, удалось уничтожить вражеские объекты.
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Что запускала Россия по Украине ночью
В Воздушных силах отметили, что атака Украины происходила с 20 часов 18 октября по 5 утра 19 октября. Тогда россияне обстреляли Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БПЛА типа "Шахед" и управляемыми авиационными и зенитными ракетами.
Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано 17 средств воздушного нападения,
– говорится в сообщении Воздушных сил.
В частности, по данным Воздушных сил, враг пустил по Украине такие типы ракет и беспилотников:
- 5 баллистических ракет Искандер М;
- 1 зенитную управляемую ракету С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59;
- 1 крылатую ракету (тип уточняется);
- 9 ударных БПЛА "Шахед".
В воздушных силах отметили, что Россия атаковала объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там подчеркнули, что о последствиях и потерпевших будут сообщать местные военные администрации.
Наконец, наши защитники смогли уничтожить вражеские объекты врага. В частности, наши защитники неба уничтожили четыре воздушных цели: одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три ударных БПЛА "Шахед".Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Как происходила атака ночью 19 октября
- В Николаеве ночью 19 октября произошли два мощных взрыва. После этого воздушные силы предупредили об угрозе пуска баллистического вооружения российскими захватчиками.
- Кроме того, ночью враг также попал по Павлограду в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отмечал, что в результате атаки был поврежден инфраструктурный объект.
- Уже утром 19 октября оккупанты снова запустили ракеты по Украине. Так, над Кривым Рогом сбили одну ракету, летевшую на город.
- Ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, что российская армия пускала по Украине 6 "Шахедов". Наши защитники неба смогли сбить 3 из этих беспилотников.