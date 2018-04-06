Не Дженнифер Энистон: СМИ назвали новое увлечение Брэда Питта

Как пишут американские СМИ, 54-летний актер Брэд Питт серьезно увлекся 42-летней Нери Оксман, профессором архитектуры Массачусетского технологического института, художницей и дизайнером.

Инсайдеры отмечают, что Питт очень увлекся профессиональной деятельностью Оксман, пишет Harper's Bazaar.

Читайте также: Очередные признания: Джоли объяснила причину развода с Брэдом Питтом

"Сразу после знакомства они стали близкими друзьями. У них так много общих интересов – архитектура, дизайн, искусство. Их отношения нельзя назвать романом, однако Питт увлекается Оксман и ему очень интересно проводить с ней время", – поделился источник.

Нери Оксман

Однако, по словам инсайдеров, дружеские отношения Брэда и Нери вполне могут перерасти в романтические. Актер не скрывает, что ему нравятся сильные и умные женщины.

"Брэд очень увлечен своей новой подругой. Вполне вероятно, что их общение перерастет в нечто больше, поскольку ему всегда нравились умные женщины, с которыми есть о чем поговорить", – добавляет источник.

Нери Оксман

Ранее в СМИ активно обсуждали воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон, на которой он был женат.

Эти слухи появились, когда в феврале 2018 года Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе.