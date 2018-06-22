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Не мог терпеть боль каждый день, – Джонни Депп откровенно рассказал о разводе с Эмбер Херд

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Джонни Депп признался, как пережил развод с Эмбер Херд
Джонни Депп признался, как пережил развод с Эмбер Херд / Фото из открытых источников

Голливудский актер Джонни Депп не легко воспринял развода с Эмбер Херд. Знаменитость начал писать мемуары, чтобы справиться со стрессом.

Впервые Джонни Депп решил откровенно рассказать о своем скандальном разводе с Эмбер Херд. Неожиданное признание он сделал в интервью изданию Rolling Stone.

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"Мое падение было настолько глубоким, насколько это вообще возможно. Я не мог терпеть боль каждый день", – признался Джонни Депп.


Джонни Депп и Эмбер Херд

Чтобы справиться со стрессовой ситуацией и пережить разочарование, актер воспользовался советами психологов, которые рекомендуют описывать свои переживания на бумаге. Следовательно Джонни Депп начал вести свои мемуары. Как и у персонажа "Ромового дневника", где актер гениально сыграл главную роль, алкоголь стал привычным напитком на столе знаменитости.

Однажды утром налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд и перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал... Старался быть добрым и помогать всем, не врать. Правда для меня важнее всего,
– отметил Джонни Депп.

Кроме этого, актер прокомментировал заявления касаемо его финансистов, которые разоблачили "экстравагантный образ жизни" Деппа и обнародовали данные его расходов.

"Досадно говорить, что я тратил 30 тысяч долларов на вино... Потому что сумма была больше", – добавил Джонни Депп.

Напомним, Депп и Херд развелись через чуть больше чем год после бракосочетания. Эмбер заявила о постоянном пьянстве и ссорах. Актер, якобы, даже бил ее. Дело дошло до суда, где она у него отсудила 7 миллионов долларов. Слухи о злоупотреблении алкоголем подтвердились, когда Джонни Депп пришел навеселе на премьеру киноленты.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Джонни Депп Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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