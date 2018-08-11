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"Не оценивайте мои поступки": муж Ани Лорак заговорил после измены

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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / Фото из открытых источников

Муж украинской певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, которого накануне папарацци "поймали" в ночном клубе Киева в объятиях другой женщины Яны Беляевой, впервые заговорил после измены жене.

На своей странице в Instagram в сториз Мурат Налчаджиоглу опубликовал картинку с цитатой, которая комментирует семейную драму.

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"Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что происходит внутри меня", – заявил Налчаджиолу.

мурат налчаджіоглуСкриншот из Instagram Мурат Налчаджиоглу

 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Недавно Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Мужчина поглаживал спутницу по бедру и нежно обнимал за талию. Незнакомку зовут Яна Беляева и с Налчаджиолу они знакомы давно.

Как выяснили СМИ, это были не первые похождения мужа Ани Лорак. Так, источники StarHit рассказали, что неоднократно видели Мурата в компании других женщин, а также под действием запрещенных препаратов. Кроме того, знакомые певицы рассказали, что турок начал "гулять" сразу после бракосочетания, сообщает издание KP.RU.

Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально".

Кроме того, поддержали бизнесмена и работники клуба, которые знакомы с ним.

Теги: LifeStyle Скандал Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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