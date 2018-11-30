Не с партнером: с кем лучше спать

Исследования американских ученых из департамента поведения животных, экологии и охраны природы Колледжа Канизиус выявили, что качество сна у женщины повышается тогда, когда она спит с собакой.

Об этом пишет портал Taylor and Francis Online.

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В эксперименте приняли участие около 900 женщин из США. Половина участниц отметила, что делят кровать хотя бы с одной собакой, 31% – спят с хотя бы с одним котом, а 57% – с партнером или партнершей.

Профессор Кристи Гоффман отмечает, что женщины, которые спят с собакам, имеют более крепкий сон, чем, если бы они спали с партнером или котами.

Все потому, что такие животные не мешают сну, зато сон с собаками связывают с ощущением комфорта и безопасности.

Исследование также показало, что владелицы собак ложатся спать быстрее и встают раньше тех, кто у кого есть кошки.

И ученые отмечают, что сон с собакой может решить проблемы со сном. Также необходимо учесть индивидуальные особенности собак, ведь некоторые из них могут храпеть во сне.



Ученые советуют женщинам спать с собакой

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