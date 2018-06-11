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Не только Иерусалим: Израиль назвал другие города-претенденты на проведение Евровидения-2019

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Евровидение-2019 в Израиле
Евровидение-2019 в Израиле / https://www.eurovision.ua

Израильское правительство решило не настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме из-за опасения, что многие страны могут бойкотировать конкурс. Следовательно, в стране названы 4 города-претендента на проведение международного песенного конкурса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как известно, Нетта Барзилай победила на песенном конкурсе Евровидение 2018, который проходил в португальском Лиссабоне. Поэтому в 2019 году Израиль будет принимать гостей со всей Европы и конкурсантов, которые будут бороться за победу в шоу.

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Министры правительства решили, что все переговоры по поводу проведения Евровидения-2019 будет вести только израильский общественный вещатель, который организует конкурс. Поэтому на проведение Евровидения в Израиле приняты к рассмотрению четыре города: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.


Победительница Евровидения 2018 – Нетта Барзилай

Европейский вещательный союз также заявил, что не будет выступать против Иерусалима, как места проведения Евровидения, но в то же время представители союза добавили, что песенный конкурс могут политизировать. Поэтому было решено выбрать еще хотя бы два города, которые бы показали, что у Иерусалима нет преимущества.

"Наша цель – чтобы страны не бойкотировали место проведения конкурса", – говорится в заявлении представителей Израиля.

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Напомним, что после победы представительницы Израиля на Евровидение в этом году премьер страны Биньямин Нетаньяху написал: "Нетта, ты принесла большое уважение Израилю! В следующем году, в Иерусалиме!". Из-за этого приглашенная ведущая – актриса Галь Гадот – решила отказаться от предложения израильских представителей Евровидения, чтобы не спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке.

Теги: LifeStyle Евровидение Музыка Новости Израиля Скандал
Источник: 24 Канал
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