Не только Кейт Мосс: известный дизайнер публично оскорбил Селену Гомес

Знаменитый дизайнер и основатель модного дома Dolce & Gabbana – Стефано Габбана, раскритиковал внешность и стиль американской певицы Селены Гомес на одной из Instagram-страниц.

Лишь несколько дней назад Габбана не сдержался и оскорбил стиль легендарной модели Кейт Мосс, как взялся оценивать и оскорблять 25-летнюю исполнительницу Селену Гомес. На странице в Instagram The Catwalk Italia, который публикует светские наряды звезд, Стефано назвал певицу "уродливой".

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"È proprio brutta!!!" ("Она такая уродина!!!"), – подписал фото известный кутюрье под коллажем фотографий Селены, где нужно было выбрать одно из самых красивых платьев артистки.



Комментарий Стефано Габбаны

Пользователи после этого комментария разделились на два лагеря: одни призывали бойкотировать одежду бренда Dolce & Gabbana, а другие поддержали Габбану и сошлись с ним на мнении, что Селена Гомес похожа на померанского шпица.