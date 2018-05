Не только Нетта: кто еще от Израиля побеждал на Евровидении

Ровно 20 лет назад Израиль в последний раз побеждал на Евровидении. В 1998 году в английском Бирмингеме взорвала всем мозг своей подачей и голосом певица-трансгендер Дана Интернэшнел, а ее песня Diva в итоге стала бессмертным хитом. Правда, кроме нее и нынешней победительницы Нетти, Израиль побеждал на Евровидении еще дважды, и произошло это на двух конкурсах подряд.

Впервые Израиль принял участие на Евровидении в 1973 году. Тогда конкурс проходил в Люксембурге, а эту страну представлял певец Иланит с песней Ey Sham. В итоге данный исполнитель получил 97 баллов и занял итоговое 4 место.

Первый триумф Израиль ждал не долго, поскольку уже в 1978 году во французском Париже Изхар Коэн и группа The Alphabeta с 157 баллами одержали победу, а помогла им в этом песня – A-Ba-Ni-Bi.

Победоносное выступление Изхара Коэна и The Alphabeta с песней " A-Ba-Ni-Bi на Евровидении 1978: видео

Второй раз на Евровидении Израиль занял первую строчку уже через год – в 1979 году на домашнем конкурсе, который прошел в Иерусалиме, всех поразили Гали Атари & Milk and Honey, которые исполнили композицию Hallelujah и получили в итоге 125 баллов.

Победоносное выступление Гали Атари & Milk and Honey с песней Hallelujah на Евровидении 1979: видео

В 1980 году Евровидение снова должно было происходить в Израиле, а представлять его должна была группа The Brothers & the Sisters с песней Pizmon Chozer, но поскольку Европейский вещательный союз запланировал конкурс в день, когда в Израиле вспоминают всех погибших в войнах, то эта страна вообще отказалась от участия. Также проводить Евровидение 1980 не захотели Испания (второе место в 1979-м) и Великобритания, однако согласились Нидерланды, и в итоге форум прошел в Гааге.

Следующую победу на Евровидении Израиля пришлось ждать чуть меньше, чем 20 лет – в 1998-м в Бирмингеме торжествовала вышеупомянутая Дана Интернешнл.

Победоносное выступление Dana International с песней " Diva на Евровидении 1998: видео

Заметим, тогда мало кто догадывался, что музыкант на самом деле родился мальчиком – Яроном Коэном. Впервые имя Дана появилось на музыкальном небосклоне за 10 лет до триумфа на Евровидении в 1988 году по инициативе известного израильского диджея и продюсера Офера Ниссима он спародировал песню Уитни Хьюстон " My Name Is Not Susan, которая вскоре стала очень популярной. Следующая же композиция певца Dana International уже сумела пробиться в американские чарты, и о ней узнали за пределами Израиля. А в 1993 году Ярон отправился в Англию, где ему сделали операцию по коррекции пола. Далее он сменил имя на женское Шарон, и так в мире появилась Шарон Коэн, выступающая под сценическим псевдонимом Dana International.

И снова прошло 20 лет, когда Израиль в четвертый раз победил на Евровидении. В этот раз всех в себя влюбила Нетта Барзилай, или просто Нетта, с песней Toy.

Победоносное выступление Нетты с песней Toy на Евровидении 2018: видео

Добавим, что кроме викторий, Израиль на Евровидении еще дважды поднимался на вторые ступеньки (1982 год - Avi Toledano с песней Hora получил 100 баллов и 1983 год – Офра Хаза с композицией Khay получила 136 пунктов). Также еще однажды представители этой ближневосточной страны занимали третье место – в 1991 году Duo Datz очаровал всех своей Kan (139 баллов).