Не убегал, но бороду сбрил: аргументы сторон в деле убийства сотрудника УГО

От 7 до 15 лет тюрьмы грозит боксеру Петру Очеретяному, которого подозревают в убийстве сотрудника Управления государственной охраны. О подозрении спортсмену уже объявили, суд избрал ему меру пресечения: два месяца под стражей с возможностью выйти под залог в 600 тысяч гривен.

Об этом в прямом эфире рассказал журналист 24 канала.

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По его словам, подозреваемый утверждал, что конфликт разгорелся из-за якобы попытки пострадавшего наехать на собаку, с которой гулял Очеретяный. А после того, как боксер сделал водителю замечание, тот пытался вытащить оружие. Удар левой рукой, который нанес боксер, стал причиной смерти пострадавшего.

В целях самозащиты нанес ему удар. А перед этим его рука потянулась ко мне. Я не имел никакого злого умысла повредить его здоровью,

– заявил Очеретяный на суде.

Прокуроры в своих обвинениях утверждают, что Очеретяный пытался бежать, и даже изменил внешность, сбрив бороду. Адвокаты не отрицают, но уверяют, что мужчина имел на это право. Кроме того, потом он добровольно пошел в следственные органы.

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