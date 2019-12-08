Не видел такого за 21 год работы, – спасатель рассказал, как выжил в пожаре в Одессе

Пострадавшие во время пожара в экономическом колледже на улице Троицкой в Одессе спасатели рассказали жуткие детали трагедии. Они не понимают, как такой масштабный пожар мог произойти в центре города средь бела дня.

Во время тушения огня некоторые спасатели оказались под завалами лестницы, поэтому были доставлены в больницы с травмами разных степеней. Начальник 7-й пожарной части Дмитрий Нестеренко и его заместитель Владимир Крыжановский сейчас лежат в отделении гнойной хирургии. Их коллега старший пожарный сержант Станислав Самойлов получил травму позвоночника, поэтому проходит лечение в отделении нейрохирургии, пишет "Думская".

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Майор Дмитрий Нестеренко отмечает, что события 4 декабря вспоминает как кошмарный сон. Когда спасатели прибыли на место пожара – верхние этажи колледжа уже были охвачены пламенем. Тогда они быстро приступили к эвакуации людей.

Когда мы были на третьем этаже, рухнул лестничный проем. За те секунды я вспомнил всю свою жизнь. Я даже не понял, как это произошло. Помню только, что я окликнул Владимира, жив ли он. Потом нас достали из-под завалов, и мы вылезли через второй этаж. По моей памяти, обваливались перекрытия, крыша, но чтобы лестничная клетка – такого я не видел за 21 год работы спасателем,

– рассказывает майор.

Он пояснил, что причиной обвалов внутри колледжа могла быть слишком высокая температура от пожара. Однако мужчина до сих пор не понимает, как такой масштабный пожар мог вспыхнуть посреди белого дня.

"На моей памяти такого не было. Это не ночь и не какой-то заброшенный дом на окраине города. Как люди не могли почувствовать запаха дыма или не заметить пламя? Как пожар мог за минуты охватить все здание? Вопросов очень много", – добавляет пожарный.

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Другой спасатель Владимир Крыжановский рассказывает, что получил во время обвала травму голени. Несмотря на это, он еще полчаса участвовал в спасении людей внутри двора. По его словам, всех, кто звал на помощь, и кого было видно, пожарным удалось вывести из пожара.

Также спасатели добавляют, что имеют снаряжение и экипировку согласно инструкции. В частности, у каждого пожарника есть два комплекта формы – один на нем, второй лежит в загоне. Форма состоит из самого костюма, подканика, каски, берцев и пары перчаток. Однако, у ГСЧСовцев действительно нет батутов, на которые могут выпрыгивать люди из горящих домов.

Экипировкой мы обеспечены полностью. Не понимаю, почему такую панику устроили, что у нас якобы ничего нет. Это не так. А вот батуты я действительно видел только в фильмах, у нас их никогда не было. Мы люди маленькие, это не наша задача напоминать начальству. Мы просто выполняем свои обязанности,

– подытожил пожарный Нестеренко.

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