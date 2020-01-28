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      Не выключил российский фильм: водителя, который выгнал медика и волонтера, встретили активисты

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      Скандальный автобус в Киеве встретили возмущенные активисты / фейсбук Ярины Чорногуз

      Водителя автобуса, который высадил госпитальера Ярину Чорногуз и ее подругу за просьбу выключить российский сериал, в Киеве встречали возмущенные активисты. Девушки как раз возвращались с похорон любимого Ярины – Николая Сорочука, который погиб от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе.

      После того, когда девушек высадили из рейсового автобуса, они добрались до Киева, регулярно отписывая в соцсети.

      Как это было: Девочки, идите нах*р: пассажиры, волонтеры и водитель автобуса поругались через российский фильм

      "Друзья, спасибо за поддержку и репосты. Мы с Настей уже достопили до Ровно, и оттуда едем вторым автобусом на Киев. Нас уже сообщили, что там водителя-хероя, который нас высадил за просьбу выключить российский сериал, ждет теплая встреча в Киеве", – написала госпитальер Ярина Чорногуз.

      Также Ярина поблагодарила компанию-перевозчика, за извинения, которые они принесли в заметке и в фейсбуке.

      "Спасибо компании-перевозчику за мгновенную реакцию и за звонки водителю, на которые тот не отреагировал. Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков. Люди должны либо отдыхать на автобусных рейсах, либо слушать и слышать украинское на своих дорогах”, – отметила Чорногуз.

      Детали скандала в автобусе

      В рейсовом автобусе, который ехал из Луцка в Киев, возник скандал из-за фильма на русском языке. Госпитальер и возлюбленная Николая Сорочука, который погиб от пули снайпера пророссийских боевиков на Донбассе, а также ее подруга-волонтер попросили водителя выключить фильм, ввиду того, что "право не слушать русскоязычный продукт оккупанта в публичном пространстве защищает закон "О функционировании украинского языка как государственного". Девушки как раз возвращались с похорон.

      Я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно целую ночь слушать телепродукт оккупантов,
      – объяснила госпитальер Чорногуз.

      Водитель отказался. Когда его начали снимать, он выбил телефон. Впоследствии согласился выключить сериал, если согласится большинство в автобусе.

      Девушки спросили у пассажиров, принципиально ли им сейчас смотреть русскоязычный продукт. Тогда на них "начала бросаться какая-то женщина, которая говорила, что ей безразлично на каком языке и что мы убийцы, потому что ездим на войну, на которую она нас не посылала". В видеозаписи в заметке в фейсбуке можна услышать возгласы: "Девочки, идите нах*р". Остальные люди автобуса промолчали.

      Как отреагировал перевозчик

      Компания-перевозчик отреагировала на инцидент, ответив заметкой в фейсбуке.

      "Мы только узнали о ситуации и, мягко говоря, шокированы поступком водителей. Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам на данный момент непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, – это реакция водителей, которые отказались выключить его на просьбу девушки", – написал перевозчик.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости Киева языковый вопрос
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