Неделя была тяжелая, но мы двигаемся вперед, – Зеленский о ситуации на фронте
Источник:Владимир Зеленский
Силы обороны Украины продолжают наступательные и оборонительные операции на фронте. Нашим воинам удается продвигаться вперед.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. В то же время глава государства подчеркнул, что украинские военные достигли успехов.
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Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Зеленский подчеркнул, что Силы обороны двигаются вперед шаг за шагом.
Двигаемся вперед, движемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе!
– написал президент.
Также Владимир Зеленский опубликовал боевую работу украинских защитников на фронте. На видео видно, как украинские воины уничтожают российскую технику и личный состав.
Для ударов по противнику наши воины используют HIMARS, беспилотники и другую технику.
Зеленский показал, как украинские бойцы уничтожают оккупантов: смотрите видеоОперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме
Сколько территории освободили украинские бойцы
- Замминистра обороны Анна Маляр утром 3 июля сообщила, что за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 квадратных километров.
- В общей сложности освобожденная площадь на Юге составляет более 158 квадратных километров. На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- На Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Наши силы двигаются на Бахмутском направлении. В то же время Россия перебросила на Бахмутское направление резервы, в том числе ЧВК, связанные с "Газпромом".
- Также Маляр сообщила, что оккупанты на прошлой неделе вдвое увеличили количество обстрелов – почти до 12 тысяч. Кроме того, российские оккупационные войска открыли новое направление наступления – на Сватовском направлении.