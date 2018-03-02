Неделя моды в Париже: 10 самых стильных street-style образов звезд
Самые ожидаемые модные события года всегда становятся объектом обсуждения всех глянцевых изданий и сетей. Мировые знаменитости наперебой стараются продемонстрировать стильные образы, сочетая в себе последние модные тренды.
На Неделю моды в Париже традиционно пришло множество фэн-блогеров, редакторов феш-изданий и звезды, которые всегда следят за новинками последних коллекций.
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В этом году в Париж приехали такие звезды как актриса-украинка Оливия Палермо, модель Белла Хадид и многие другие знаменитости.
Предлагаем взглянуть, какие "луки" выбрали для своих светских выходов настоящие иконы стиля.
Модель Оливия Палермо
Актриса Ольга Куриленко
Модель Винни Харлоу
Модель Кара Делавінь
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Модель Роузи Харингтон-Уайтли
Актриса Зои Кравиц
Модель Кейт Мосс
Модель Алекса Чанг
Модель Оливия Кальпо
Модель Белла Хадид
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