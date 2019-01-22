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      Более тысячи невакцинированных детей не пустили в школы в Луцке

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      Вакцинация от кори
      Вакцинация от кори / pixabay.com

      В Луцке 1098 школьников отстранены от учебы из-за отсутствия прививок от кори.

      Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Луцкого горсовета Татьяна Сылка.

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      Она отметила, что директора школ действуют в соответствии с распоряжением председателя Волынской ОГА от 1 ноября 2018 года, в котором говорится о недопущении к учебному процессу детей, не имеющих прививок от кори.

      "По состоянию на 21 января 2019 года 1098 детей были отстранены от учебы из-за отсутствия прививок от кори", – отметила Татьяна Сылка.

      Заместитель начальника управления образования Луцкого горсовета добавила, что в каждом учебном заведении решение о недопущении невакцинированных детей к обучению принимается по решению педагогического совета.

       
      Корь – что это?

      Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

      В свою очередь главный врач КП "Луцкая городская детская поликлиника" Оксана Лещинская отметила, что зафиксировано более 3 тысяч случаев игнорирования родителями сообщений о необходимости проведения прививок.

      "Только вакцинация и ревакцинация является надежным способом предотвращения вспышки кори. Поэтому отстранение детей от обучения является необходимым шагом, ведь корь очень быстро передается воздушно-капельным путем, и заразиться очень легко", – подчеркнула она.

      Отметим, что две дозы вакцины защищают от кори на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую ​​прививку в детстве (1 и 6 лет).

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      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Новости Луцка Вакцина Корь
      Источник: Здоров'я 24
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