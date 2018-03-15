Неизвестные подожгли машину депутата в Одесской области: видео

В ночь на 15 марта в городе Черноморске в Одесской области неизвестные подожгли автомобиль лидеру Одесской областной организации партии "Самопомич" в Черноморской городском совете Ивану Смиренскому.

Об этом передает "Думская" с ссылкой на страницу организации в Facebook.

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Смиренский связывает это событие с его деятельностью.

"Других причин не вижу. Честно работаю, долгов нет. Ранее никаких угроз ни от кого не поступало. Поджог выгоден тем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Черноморске", – отметил депутат.

Какие-то люди перелезли через забор ко мне во двор, вылили на машину ведро бензина и подожгли,

– отметил Смиренский.

После чего неизвестные забрали с собой лестницу, с помощью которой проникли во двор и скрылись.

Он уточнил, что машина стоит примерно 500 тысяч гривен. Известно, что автомобиль не подлежит восстановлению.

К слову, в Киеве двое неизвестных мужчин подожгли машину адвоката Виктора Петруненко, который отстаивал интересы экс-руководителя ГФС Романа Насирова.