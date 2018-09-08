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Неэффективные лекарства: какую сумму выкинули на ветер украинцы и как с этим борется Минздрав

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Анализ рынка продаж в аптеках Украины за 2017 год показывает, что приобретение каждого четвертого препарата – деньги на ветер. Ведь он либо с недоказанной эффективностью, либо гомеопатический, либо принадлежит к фитотерапии. И за все это украинцы в целом выложили несколько миллиардов гривен.

Эффективность таблетки и листа с дерева может быть одинаковой. Впрочем, листья есть кто-то вряд ли будет, а вот такие "таблетки" украинцы, как оказалось, любят. В 2017 году мы потратили на гомеопатию и фитотерапию аж четыре миллиарда гривен.

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В Украине зарегистрировано около 13 тысяч препаратов. Среди них и обычные таблетки, и гомеопатические – очень разбавленные, и на травах, и те, эффективность которых не доказана. Не удивительно, что выбрать очень сложно. К тому же, с кем советоваться при выборе – тоже сложный вопрос.

Эксперт благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Демешко

Ходят в аптеку украинцы часто: за 2017 год фармацевты заработали 54 миллиарда гривен. И все бы ничего, но из топ-10 проданных лекарств четыре препарата без доказанной эффективности. То есть всемирные организации их проверили и сказали: это – не помогает. Если посчитать все затраты на гомеопатические лекарства, лекарства с недоказанной эффективностью и фитотерапевтические препараты, то получается 26%. Фактически каждый четвертый купленный препарат – выброшенные деньги на ветер.

Это абсолютно не вписывается ни в реформу, ни в какой здравый смысл, и является абсолютно неправильным,
– подчеркнула эксперт благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Демешко.

По ее словам, фонд "Пациенты Украины" работает с тяжелобольными, и хватает случаев, когда пациент слишком поздно обратился к врачу, потому что сначала лечил себя сам.

Представитель министерства здравоохранения Украины Александр Ябчанка

В министерстве здравоохранения говорят – запретить продажу таблеток, которые не помогают, не могут, ибо это не в их компетенции. Да и жаловаться можно только в случаях, когда от действия препарата зафиксированы побочные эффекты. Поэтому пытаются пропагандировать отказ от таковых. А также выдали отдельные установки для больниц.

Минздрав уже сделал первый шаг к преодолению проблемы – речь идет о национальном перечне лекарственных средств. Другими словами, за счет местных бюджетов будут закупаться препараты только с доказанной эффективностью,
– заверил представитель министерства здравоохранения Украины Александр Ябчанка.

Кроме того, в министерстве подготовили законопроект о рекламе медицинских препаратов: лекарства, эффективность которых не доказана, гомеопатические лекарства и фитотерапевтические должны при рекламе должны указывать свой статус. Вскоре законопроект подадут на рассмотрение парламента.

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Также в Минздраве надеются на эффективность реформы медицины, ведь если уже врача украинцы начали себе выбирать, то могут посоветоваться с ним, а не с соседкой.

Что такое "гомеопатия"?
Это вид альтернативной медицины, что предлагает для лечения использовать сильно разведенные препараты. Согласно гомеопатической теории, "подобное лечится подобным", а также любая болезнь начинается на уровне психики. При этом гомеопаты обходят вниманием существование болезней, которые возникают независимо от нравственного состояния человека, и влияние на человеческий организм среды, генетических наклонностей и тому подобное.

Как объясняется термин "фитопрепараты"?
Так называют любые вытяжки или действующие вещества, полученные из растений, или их комбинации, используемые для лечения или профилактики заболеваний. Немало веществ, которые изначально были выделены из растений, сейчас получают путем синтеза. Всемирная организация здравоохранения признает применение таких препаратов только в случае доказательства их эффективности и безопасности в доклинических и клинических исследованиях.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 канал
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