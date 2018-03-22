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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Неймар ищет новых чемпионов мира Neymar Jr's Five 2018

18 Читати новину українською
Neymar Jr's Five 2018
Neymar Jr's Five 2018

У бразильца захватывающий и в то же время непростой год, в котором он нацелен побеждать, но кроме этого еще и определить и наградить победителей своего самого масштабного авторского чемпионата по мини-футболу – Neymar Jr's Five.

Путь к третьему Мировому финалу Neymar Jr's Five уже начался для игроков из более чем 60 стран, в том числе и Украины, которые решили бороться за мировую славу под пристальным вниманием самого Неймара.

В прошлом году более 100 000 игроков из 53 стран приняли участие в Neymar Jr's Five, и Румыния стала чемпионом Neymar Jr's Five 2017. А в этом году еще больше команд смогут показать свои навыки в Мировом финале, который состоится на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

Украинские отборочные турниры и Национальный Финал Neymar Jr's Five пройдут
с 4 марта по 16 июня в шести городах: Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Виннице и Киеве. В результате чего и будет определена лучшая команда Украины, которая получит билет на Мировой Финал в Бразилии!

Правила остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же – 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

В этом году в Украине пройдет еще больше отборочных турниров! И в городах будет проведено по два отборы: СТУДЕНЧЕСКИЙ – в закрытом спортивном зале, и ОБЩИЙ – для всех желающих на открытом поле. Принять участие можно будет только в одном из двух, за чем проследят организаторы. Стартовал чемпионат 4 марта со Львова, после была Одесса, на очереди 24 марта Днепр, и еще Харьков, Винница и Киев (подробный перечень всех турниров смотрите на сайте чемпионата.

Неймар отметил: "Я очень рад увеличению количества игроков - выросло количество заявленных команд и представленных стран. Их очень много, но надеюсь, будет становиться еще больше. У нас больше команд, чем в Кубке мира, у которого 32 команды... Для нас важно участие девушек. По моему, благодаря этому все больше людей желают приобщиться... Меня очень радует, что каждый год к турниру присоединяется все больше игроков из большего количества стран. Приятно знать, что все хотят соревноваться, но наибольшую радость приносит осознание того, что я являюсь частью этого события".

По результатам квалификаций 16 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира.

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Neymar Jr's Five, заходите на сайт и регистрируйте свою команду.

Чемпионат проходит при поддержке Ассоциации Футзала Украины.

Медиа-партнеры: Football.ua, Bigmir, Футбол24, Обозреватель

Про Neymar Jr's Five

Neymar Jr's Five – это авторский турнир по мини-футболу мировой легенды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 60 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой - пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в третий раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

Про Instituto Projeto Neymar Jr

Instituto Projeto Neymar Jr частная, некоммерческая организация социального направления, созданная игроком и его семьей. Расположена в Jardim Glória, в Прая-Гранди, где Неймар провел значительную часть своего детства. Институт площадью 8,400 кв.м. является образовательным и спортивным комплексом, который предназначен для 2470 детей из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 14 лет и их семей.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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