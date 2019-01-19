20:13
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Артем Овдиенко

      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави

      302
      Нелегальні обмінники валют – серйозна проблема
      Нелегальні обмінники валют – серйозна проблема / Фото з відкритих джерел

      Національний банк України повідомив, що станом на початок 2019 року в Україні працює 225 нелегальних пунктів обміну валюти.

      Мав днями віддати колезі 100 євро боргу. Дорогою на роботу заїхав у перший-ліпший банк й купив їх за курсом 32 грн 35 коп. А діставшись роботи побачив, що в обміннику поруч мого офісу курс набагато приємніший, а саме 32 грн, тобто, за 100 євро переплатив банку 35 грн. Знаєте, буває таке: наче дурниця, не такі вже й великі гроші, щоб за ними вбиватися, але таки засмутився.

      Зайшовши на роботу поділився цією історією, а мені кажуть – той обмінник, де курс приємний – він нелегальний, не сплачує державі податків, тому і може собі дозволити ставити курс купівлі-продажу валюти вигіднішим, аніж він є у офіційних банківських установах.

      Читайте також: Провал Brexit: як британці нашкодили собі

      Для мене це стало цілковитою несподіванкою. Не сам факт ухиляння від податків, а звістка про існування нелегальних обмінників. Був абсолютно впевненим, що побідне залишилося у буремних 1990-х. Як таке взагалі можливо, щоб у середмісті Києва можна поставити обмінник, убезпечити його, облаштувати яскравою вивіскою з курсами валют, щоденно чи хоча б раз на тиждень привозити-вивозити звідти готівку – й робити все це нелегально? І як ті, хто мав би контролювати існування й функціонування подібних фінансових установ, не бачать цього, не розумію?!

      Але виявляється – можна! Більше того, кожен четвертий обмінник з тих, що бачите на вулицях своїх міст – нелегальний, про це відзвітував Нацбанк. Власне він й мав би видавати ліцензії на подібний рід діяльності та контролювати дотримання правил гри на цьому ринку.

      Зараз трохи про інше. Нам з вами здається, що вигідніше піти в той нелегальний обмінник й купити чи здати там валюту за вигіднішим курсом, мовляв, ми ж таким чином заощаджуємо живі гроші. Утім, це принципово неправильно, адже такий нелегальний обмінник, коли не платить потому податків, він завдає шкоди і державі, і нам з вами – адже, не наповнює держскарбницю. Відтак державі немає з чого ремонтувати дороги, платити пенсії та зарплати нашим армійцям.

      В результаті виходить так, що та наша копійчана економія й терпимість до бізнесу, який не платить податки – усе це призводить до того, що ми живемо в найбіднішій країні Європи, яка все ніяк не може вилізти з фінансової прірви. Як співав Положинський з "Тартаку": "Чому дурні – бо бідні, чому бідні – бо дурні". Таке от замкнене коло виходить.

      До речі, якщо ця тема із обов'язковістю сплати податками вам далека і не зрозуміла, і ви хочете в першу чергу економити, а не дотримувати законів й змінювати країну на краще – хочу зазначити: в нелегальному обміннику ви ризикує отримати фальшиві купюри. В результаті втратите набагато більше, аніж сподівалися зекономити. У разі такої ситуації знайти управу на нелегальний обмінник й повернути свої гроші у жодному разі вже не зможете.

      Читайте також: Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Публикации Курсы валют НБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      сегодня , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 16
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 300
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3568
      Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      сегодня , 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
      Євгенія Мазур 417
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 655
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук