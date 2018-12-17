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      Немецкий "Айнтрахт": что надо знать о следующем сопернике "Шахтера"

      74 Читати новину українською
      Айнтрахт
      Айнтрахт / Extratipp.com!

      Судьбой жребия "Шахтеру" выпала честь в 1/6 Лиги Европы помериться силами с немецким "Айнтрахтом". Команда Ади Хюттер отнюдь не лучший соперник, который мог попасться "горнякам".

      Чемпионат Германии

      В немецкой Бундеслиге клуб из Франкфурта после легкого "застревания" на старте сезона набрал уверенной походки. На этот момент франкфуртцы занимают пятую строчку и чрезвычайно близки, чтобы завершить первую половину сезона в топ-4. "Айнтрахт" много пропускает, но также команда качественно атакует. В частности, в национальном первенстве на данный момент "Айнтрахт" имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных голов с "Баварией". К слову, именно мюнхенцев возглавил экс-тренер "Айнтрахта" Нико Ковач.

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      Стопроцентный результат в Лиге Европы

      "Айнтрахт" пробился в Лигу Европы благодаря тому, что сумел выиграть Кубок Германии. В финале команда еще Нико Ковача разгромила действующих чемпионов "Баварию" – 3:1. Вместе с "Зальцбургом" немцы единственные, кто выиграли все шесть матчей группового этапа Лиги Европы и набрали 18 очков. Подопечные Хюттера победили "Лацио", "Марсель" и "Аполлон". В шести поединках соперник "Шахтера" пропустил только 5 голов, когда отличился в воротах соперниках 17 раз. На родной "Коммерцбанк-Арене", которая вмешает более 50 тыс зрителей, немцы пропустили только один гол от римского "Лацио" (4:1).

      Состав команды

      Общая стоимость состава "орлов" по данным авторитетного портала Transfermarkt составляет 166,50 млн евро. В свою очередь стоимость футболистов "Шахтера" только 113 млн евро. Самым дорогим игроком "Айнтрахта" является хорват Анте Ребич – он же и наиболее опасен. Сейчас Ребич стоит около 30 млн евро. Летом на него претендовала "Бавария" и ряд других европейских грандов.

      Также в атаке серьезно донимает соперникам Лука Йович (20 млн евро). В этом сезоне серб провел 21 матч, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Он является вторым лучшим бомбардиром группового этапа Лиги Европы. Кроме того в "Айнтрахте" в рамке ворот стоит опытный Кевин Трапп, который не подошел французскому ПСЖ.

      Напомним, что "Шахтер" примет "Айнтрахт" 14 февраля. Ответная игра состоится 21 февраля в Германии.

      Теги: Лига Европы Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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