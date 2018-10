Немножко беременна: врач назвал симптомы ложной беременности

Хороших гинекологов не бывает много! Доктор @kolyadina_gynecologist Колядина Анна Александровна, предложила рассказать об очень интересной теме- ложная беременность! Подписывайтесь на Анну, она только начала вести блог, но уже написала несколько замечательных статей. И так начнем: ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. При этом состоянии небеременная женщина считает, что она беременна. У нее появляется все или почти все признаки "интересного положения", кроме роста плода в матке. Симптомы: • уверенность в своей беременности • тошнота, рвота по утрам • исчезновение менструаций, нагрубание молочных желез, выделение молозива • рост живота (за счет вздутия, а не роста матки) • иногда - мнимое ощущение движений плода , а при отсутствии своевременной диагностики - даже ощущение "схваток" в предполагаемую дату "родов" Научное название этого состояния - pseudocyesis, от греческого pseudes (ложный) и kyesis (беременность). Описано чуть более 500 случаев , при этом возрастной диапазон был от 6 до 79 лет, но чаще патология встречалась у женщин детородного возраста. Симптомы длятся от нескольких недель до 9 месяцев, были описаны случаи длиной в несколько лет. Обычно мнимая беременность возникает у женщин, так или иначе испытавших стресс, связанный с деторождением. Это мог быть выкидыш, смерть новорожденного, бесплодие, а иногда и наоборот, сильный страх беременности. Особенно часто pseudocyesis встречается в культурах, в которых рождение и пол детей имеет большое социальное значение. Порой толчком для ложной беременности служат фоновые психические расстройства. Исследований этого явления еще очень мало. Но уже есть данные, что одной из отличительных особенностей больных является дефицит дофамина и увеличение активности симпатической нервной системы. И довольно часто патология сочетается с синдромом поликистозных яичников. На фоне гормональных расстройств и депрессии может возникнуть патологическая сократимость мышц живота, запоры, в результате - вздутие и ложные "шевеления плода", а снижение болевого порога провоцирует ощущение "схваток". Если хотите задать вопрос - отметьте в комментарии @kolyadina_gynecologist

A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР (@doc_kistenev) on Oct 11, 2018 at 12:08am PDT