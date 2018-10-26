Немножко беременна: врач назвал симптомы ложной беременности

Некоторые женщины настолько хотят детей, что у них возникают симптомы ложной беременности.

Об этом пишет поведенческий психолог Сергей Кистенев в Instagram.

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В этом состоянии женщина считает, что она беременна, хотя на самом деле это не так. Она чувствует все признаки, кроме плода в матке.

Хибна вагітність – симптоми: • впевненість у своїй вагітності;

• нудота, блювота вранці;

• зникнення менструацій, набухання молочних залоз, виділення молозива;

• збільшення живота (через здуття, а не зростання матки);

• іноді хибне відчуття рухів плода, при відсутності своєчасної діагностики – відчуття перейм в передбачувану дату "пологів".

Чаще всего эта патология встречалась у женщин детородного возраста. Симптомы могут длиться от нескольких недель до 9 месяцев, были описаны случаи длиной в несколько лет.

Ложная беременность возникает у женщин, переживших стресс, связанный с рождением детей. К примеру, это мог быть выкидыш, смерть новорожденного или бесплодие.



Причины ложной беременности

Часто ложную беременность вызывают психические расстройства.

Врач отмечает, что одной из черт больных женщин является дефицит дофамина и увеличение активности сипатичнои нервной системы. Патологию часто связывают с поликистозом яичников.

На фоне гормональных расстройств и депрессии может возникнуть патологическое сокращение мышц живота, запоры. В результате – вздутие и ложные движение плода. А из-за снижения болевого порога возникают схватки.

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