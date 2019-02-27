Необходимо начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек – экологи

Экологи призвали принять меры для спасения Днепра. В противном случае до 2050 года река потеряет 15% своих запасов и в ближайшие десятилетия Украина будет вынуждена импортировать питьевую воду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили экологи на пресс-конференции 26 февраля, презентуя результаты исследований состояния водных ресурсов Украины.

Глава ОО "Чистий Дніпро" Дмитрий Надеев сообщил, что Украина занимает второе место с конца среди европейских стран по запасам пресной воды. Он предполагает, что если ситуация не изменится, то уже через несколько лет Украина будет вынуждена импортировать воду. В качестве примера он привел Узбекистан, который уже сегодня в значительной мере пользуется импортной водой.

На сегодняшний день в около 1300 населенных пунктов в Украине пресную воду завозят.

Как отмечают представители "Чистого Дніпра", необходимо принять и начать внедрять государственную программу спасения Днепра и других рек Украины. Эта программа должна включать очищение рек от заиливания и зарастания, разведение рыбы, очистку их берегов и островов, засаживание лесами.

Государственное агентство водных ресурсов в соответствии с водной рамочной директивой ЕС должно разработать план управления бассейном Днепра.

Профессор, директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Ромащенко, говоря в целом о состоянии воды в Украине, выделил 6 главных проблем: низкое обеспечение местными водными ресурсами, низкое качество воды в природных водных объектах и низкий уровень обеспечения системы централизованного водоснабжения и водоотведения, нерациональное использование воды, уязвимость территории к проявлению вредного воздействия вод, ухудшение экологического состояния речных бассейнов, несовершенство управления водными ресурсами, а также военный конфликт и оккупация Крыма.

По его словам, кризис управления водными ресурсами и техногенная ситуация усугубляются природными причинами.

Ромащенко также подчеркнул, что Украина до сих пор не имеет водной стратегии.

Говоря о природных причинах кризиса Днепра, Дмитрий Надеев отметил, что в Украине темпы локального потепления превышают уровень глобального, что приводит к быстрому смещению климатических зон. Поэтому на месте традиционной лесостепи сегодня фактически степь, а традиционные степные районы теряют свой аграрный потенциал.

Он отметил, что потепление приводит к зарастанию, цветению и обмельчанию главной водной артерии Украины – реки Днепр. Среди незамедлительных мер, которые необходимо принять для спасения реки, – запустить проекты по получению энергии из сине-зеленых водорослей, бурное развитие которых в теплые месяцы приводит к почти полному зарастанию мелководья.

"Количество таких водорослей на 1 куб. сантиметр может составлять несколько миллионов единиц. Основные факторы, которые способствуют их росту, – высокие температуры и малая проточность воды. Бороться с ними очень трудно. Абсолютно необходимым шагом должна быть государственная политика по поводу жесткого контроля сброса моющих веществ в канализацию, так как соединения азота и фосфора являются катализатором развития цианобактерий. Несмотря на то, что уже существует много технологий использования сине-зеленых водорослей, в Украине они не применяются. Опыт США и Австралии показывает, что большие компании инвестируют немалые деньги в проекты по созданию биотоплива (биодизеля, зеленого ракетного топлива) из биомассы сине–зеленых водорослей. Думаю, что если природа нас наградила таким богатством, то было бы умно это использовать. Хотя, конечно, полностью это проблему не решит", – отметил Надеев.

Другим фактором обмельчания рек является разрастание высшей водной растительности. Активисты и экологи настаивают на необходимости исключения из Красной Книги водного ореха, разрастание которого приводит к обмелению рек. При этом данное паразитическое растение не является редким или исчезающим.

"Официальные данные площади Киевского водохранилища – 922 кв км. Но по последним замерам площадь уменьшилась на 100 кв км и составляет 823 кв км. По Каневскому водохранилищу потери еще больше, – рассказал Надеев. – Часть этой площади захватил водный орех. Во многих странах он стал экологической катастрофой. Например, в Австралии. Или в Румынии, где в дельте Дуная он захватил почти все".

Профессор Виктор Вишневский подчеркнул роль техногенного фактора в загрязнении Днепра: "Например, в 2017 оду в реку сбросили 2 км куб. стоков, из которых почти половина неочищенные или недостаточно очищенные воды".

Среди других мер по спасению Днепра специалисты назвали создание системы закрытого водоснабжения, усовершенствование системы транспортировки воды и контроль за стоками.

Как отметил Надеев, презентованное исследования является только первым шагом, и в дальнейшем ОО "Чистий Дніпро" будет реализовывать проекты по очищению днепровской воды и контролю госорганов по выполнению программы.