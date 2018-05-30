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Неожиданная правда: профессор Снейп из "Гарри Поттера" был разочарован своей ролью

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Алан Рикман
Алан Рикман / Фото из открытых источников

Знаменитый киноактер Алан Рикман, который сыграл роль Северуса Снейпа в популярном сериале "Гарри Поттер" на самом деле был разочарован своей ролью в фильмах о юном волшебнике.

По информации издания Deadline, об этом стало известно из писем и личных бумаг актера, выставленных на аукцион. Как оказалось, актер с начала съемочного процесса "поттерианы" не чувствовал себя комфортно и не испытывал такого же удовольствия, как его зрители и поклонники.

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В одном из представленных писем продюсер Дэвид Хейман даже благодарит Алана Рикмана за участие в фильмах и убеждает его не расстраиваться по поводу роли.

"Спасибо, что помог добиться успеха второй части "Гарри Поттера". Я знаю, иногда ты разочарован, но, пожалуйста, помни, что ты неотъемлемая часть этих фильмов. И ты прекрасно играешь", – говорится в письме.

Другие доказательства разочарования Рикмана в роли профессора факультета Слизерина можно увидеть в записях, созданных во время работы над "Гарри Поттер и Принц-полукровка". В своей заметке под названием "В голове Снейпа", актер пишет: "Похоже, Дэвид Йейтс (режиссер 5-8 фильмов "Гарри Поттер" – 24 канал) решил, что это не так уж и важно в целом, то есть для привлечения подростков".

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Напомним, в 2017 году Джоан Роулинг извинилась за гибель своего персонажа – преподавателя зельеварения Северуса Снейпа, а в 2016 – за то, что "убила" профессора Римуса Люпина.

Кто такой Алан Рикман? Знаменитый актер скончался в результате рака на 70 году жизни в 2016-м. Британец сыграл более чем в 70 фильмах и получил престижные награды "BAFTA" в 1992-м и "Золотой глобус" 1997 годах. Свою наибольшую славу получил благодаря роли Северуса Снейпа в экранизации цикла романов Джоаны Роулинг "Гарри Поттер".
С 1965 года Алан жил с Наташей Римо Хортон, с которой только в 2012 решился жениться. Детей у киноактера не было.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
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