Непобедимый украинец проведет бой в андеркарте поединка Гвоздик – Стивенсон

26-летний украинский супертяжеловес Александр Тесленко (14-0, 11 КО) свой следующий бой проведет в Квебеке (Канада).

Тесленко проведет свой следующий бой в андеркарте поединка Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон, который состоится 1 декабря. Соперником украинского нокаутера станет 41-летний бразилец Эдсон Сезар Антонио (40-7-1, 31 КО).

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Для Тесленко это будет уже четвертый бой в году. Известно, что бой будет рассчитан на 8 раундов.

Напомним, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) посетит следующие бои Александра Гвоздика (15-0, 11) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

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