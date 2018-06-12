Непобедимый украинец Сергей Деревянченко может биться за звание чемпиона мира

В Украине вскоре может появиться еще один чемпион мира по боксу, ведь IBF решила поставить на кон в бою украинца Сергея Деревянченко и американца Даниэля Джейкобса свой вакантный пояс.

Этот пояс организация отобрала у казахстанца Геннадия Головкина, ведь тот слишком долго избегал поединка с украинским боксером.

Читайте также: Непобедимый украинский боксер требует чемпионский бой

Чтобы побороться за пояс, украинец и американец должны договориться об этом до 11 июля. Тогда гонорар между первым и третьим номером рейтинга IBF разделят поровну. Процесс переговоров должен быть несложным, ведь у Сергея и Даниэля общий тренер и менеджер.

На профи-ринге Сергей Деревянченко выиграл все 12 поединков, 10 из них досрочно.

Кто такой Сергей Деревянченко? Украинский профессиональный боксер, чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, участник Олимпийских игр-2008 (занял 9 место в средней весовой категории), участник Мировой серии бокса (WBS). На профи-ринге провел 12 боев (12-0, 10 КО). Деревянченко родился 31 октября 1985 года в Феодосии (Крым, Украина).