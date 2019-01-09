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      Непобедимый украинский боксер объявил о возвращении на ринг

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      Тарас Шелестюк
      Тарас Шелестюк

      Украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) сообщил, что вскоре он вернется в ринг.

      Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

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      Сейчас ведутся переговоры с промоутером. Обещали дать дату на март. Думаю, в ближайшее время что-то должно проясниться. С кем хотел бы провести бой? С Эрролом Спенсом, Майком Альварадо и Крисом Алгиери,
      – сказал Шелестюк.

      33-летний Шелестюк является бронзовым призером Олимпийских игр-2012, чемпионом мира-2011, бронзовым призером чемпионата Европы-2010. Также украинец становился региональным чемпионом по версиям WBA Intercontinental и WBO NABO в полусреднем весе.

      Последний раз Шелестюк проводил бой 1 июля 2017 года, в котором он нокаутом победил мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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