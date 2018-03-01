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Вследствие непогоды отменены баскетбольные и футбольные соревнования

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Стадион
Стадион "Звезды" в Кропивницком 1 марта / Соцсети

Из-за сложных погодных условий и обильных снегопадов, которые в эти дни наблюдаются в Украине, некоторые матчи украинских футбольных и баскетольних первенств были перенесены.

Как сообщает телеканал "Футбол" со ссылкой на собственные источники, заключительный матч первой части Премьер-лиги между "Звездой" и "Александрией", который должен был состояться в Кропивницком в субботу, 3 марта, перенесли на вторник, 6 число.

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Отмечается, что причиной стала непогода, которая царит в Украине, и, в частности, в Кропивницком.

Из-за аномального количества снега и низкой температуры местный стадион не готов принимать соревнования. Сейчас из белого плена вызволяют только трибуны, расчищать газон будут позже спецтехникой. Также на стадионе работает подогрев поля. Но, несмотря на прогнозы метеорологов о том, что непогода продолжится, масштабные работы сейчас проводить нет смысла. Следовательно кропивницкий клуб обратился к Премьер-лиге с просьбой перенести встречу с "Александрией" на следующую неделю,
– отмечают журналисты.

Добавим, что тренер "Звезды" Роман Монарев публиковал в Instagram фото своей инспекции арены.

Позже на официальном сайте "Звезды" появилось сообщение, что Премьер-лига удовлетворила ходатайство команды из Кропивницкого и перенесла матч против "Александрии" на 6 марта, начало – в 14:00.

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Также непогода повлияла и на украинский баскетбол. Так, перенесли и поединок Суперлиги между "Николаевом" и "Химиком" из Южного, который был запланирован на 1 марта, пишет Isport.

По информации СМИ, делегация "Химика" из-за тяжелых погодных условий, которые привели к заторам на трассе, не смогла вовремя добраться на игру.

Теги: Новости Украины Новости спорта Погода Новости Николаева Новости Кропивницкого Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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