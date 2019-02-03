Несмотря на препятствия священника, верующие на Закарпатье добились перехода в ПЦУ

В поселке Ясиня на Закарпатье священники Хустской епархии УПЦ Московского патриархата передали общине ключи от храма и освободили его. Однако ранее священник УПЦ МП вступил в конфликт с местной общиной, которая решила присоединиться к Православной церкви Украины.

Община храма св. Георгия Победоносца в Ясине покинула Хустскую епархию УПЦ МП и поддержала переход к Закарпатской епархии ПЦУ. "За" выступили 70 человек, "против" было всего 14, сообщил епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий.

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Однако священник УПЦ МП отказался от перехода и вместе с благочинным от Хустской епархии он оскорблял прихожан и не хотел покидать храм.

На сегодня под юрисдикцию ПЦУ перешли более 150 приходских храмов. К ПЦУ хотят присоединиться, оставив УПЦ МП, еще около 200 религиозных общин.

УПЦ МП насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество составляет около 10 тысяч.

Какие правила перехода общества в ПЦУ?

Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней, часть общества, которая не соглашается с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

Как появилась Православная церковь Украины?

Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол.



Теперь УПЦ МП должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.

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