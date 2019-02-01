Не отдает ключи от церкви: на Тернопольщине священник мстит общине за переход в ПЦУ

В селе Радошовка Шумского района на Тернопольщине священник УПЦ МП пытается отомстить общине, которая перешла в Православную церковь Украины. Он не отдает ключи от храма и уставные документы.

Местные правоохранители в конфликт между жителями и представителем Московского патриархата не вмешиваются, написали на странице села в Facebook.

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Так, община приняла решение о присоединении к Православной церкви Украины еще 16 января. Архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор 21 января удовлетворил это прошение. Однако священник УПЦ МП волю общины выполнять не собирается.

31 января он демонстративно отказался вернуть людям ключи от их церкви и учредительные документы. Люди были вынуждены опечатать двери и повесить дополнительно еще один, свой, замок,

– говорится в сообщении.

Всего в состав ПЦУ вошли почти 150 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.



Как происходит переход в ПЦУ

Как создавали Православную церковь Украины?

По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Официальное название – Православная церковь Украины.



Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.



Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.